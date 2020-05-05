غدا التصويت ..الكاظمي اجتاز اشواك نصف الطريق .. وامامه الغام النصف الآخر !



حسم اخيرا موعد عقد الجلسة البرلمانية الخاصة بمنح المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته الثقة البرلمانية ، بعد افطار يوم غد الاربعاء ، بعد ان تضاربت الانباء واختلفت الآراء حول موعد عقد الجلسة ، مع قرب انتهاء المدة الدستورية للكاظمي يوم السبت التاسع من آيار الجاري.



واذا سارت الامور على ما يرام ولم تحدث مفاجآت ، يكون المكلف مصطفى الكاظمي قد قطع نصف الطريق نحو انجاز مهمة تشكيل الحكومة الانتقالية ، والنصف الاخر يحدده ما سيسفر عنه التصويت ، خصوصا وان هناك اعتراضات وتحفظات على كابينته الوزارية ويواجه بعض وزرائه رفضا سياسيا.



وجاء تحديد موعد عقد الجلسة ، بعد سلسلة تطورات ومواقف لاتصب في صالح الكاظمي وحكومته ..فقد اعلن ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، رسميا ، عدم مشاركته في تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي وعدم التصويت لصالحها في مجلس النواب، مشيرا الى انها :" تضم عددا من المرشحين الجدليين ممن لا تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية ".



الموقف ذاته اتخذه ائتلاف "الوطنية" برئاسة اياد علاوي ، الذي اكد هو الاخر انه لن يمنح الثقة لحكومة الكاظمي ، بل سيقاطع الجلسة النيابية المقررة وسيكون "معارضا سلميا " في حال تمريرها.



ومع ان حصول الحكومة على ثقة البرلمان، يتطلب تصويت الاغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الاعضاء الحاضرين وليس العدد الكلي ، الا ان حظوظ المكلف مازالت تبدو صعبة في ظل معارضة متصاعدة لتشكيلته الوزارية .‎



فقد توقع النائب كاطع الركابي، عدم تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان ، بسبب رفض بعض اسماء الكابينة الوزارية .



وقال الركابي:" ان رفض بعض اسماء الكابينة الوزارية، سيعرقل تمرير الكابينة في مجلس النواب ، وسيمنع منحها الثقة"، مؤكدا انه "لا توجد ضمانات كافية لمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، دون التفاهم على عدد من اسماء الوزراء في حكومته".



تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري ، الذي تميزت مواقفه بالتقلب بدءا من الدعم الواسع للمكلف الى محاولة التدخل في تشكيل الحكومة وفرض الشروط والاملاءات ، الى التلويح بعدم التصويت ، فقد رهن تمرير الكابينة الوزارية بتغيير بعض المرشحين.



وبحسب النائبة عن التحالف سناء الموسوي فان:"بعض الاسماء المرشحة في الكابينة الوزارية للكاظمي عليها شبهات واتهامات بارتباطات خارجية"، مؤكدة :" ان الكتل السياسية لن تمرر الكابينة الوزارية ، ما لم يتم تغيير بعض المرشحين".



اما تحالف القوى برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، فقد لا يصوت هو الاخر على حكومة الكاظمي ، بسبب حدة الخلافات والانقسامات الداخلية .



وحسب مصدر برلماني فان الخلاف الحاد والعميق داخل المكون السني ، جعل محمد الحلبوسي يهدد بمقاطعة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بسبب الخلاف على تقاسم حصة المكون من الحقائب الوزارية .



ويبقى موقف الاكراد غير واضح تماما ولم يحسم بشكل نهائي ، ويتحكم به ملفان ، الاول الخلافات والمفاوضات غير المحسومة بين بغداد واربيل ، والثاني الخلافات الداخلية بين الحزبين الكرديين الحاكمين ، الاتحاد الوطني والديمقراطي ..



ويمكن تلخيص الموقف بان جلسة منح الثقة لمصطفى الكاظمي ستشهد كثيرا من المشاكل والمعوقات ، بوجود ازمة مع اقليم كردستان ، وانقسام داخل البيت السني، وخلاف شيعي على اعادة بعض الوزراء في حكومة الكاظمي...



ف.ا