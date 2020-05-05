بغداد في مبادرة "العواصم العالمية" .. عن بعد



اعلنت امانة بغداد، انها ستشارك في مبادرة "العواصم العالمية" لتبادل المعلومات والخبرات حول مواجهة فايروس كورونا.



وذكرت الامانة في بيان صحفي انها تلقت دعوة من قبل الجهة المتبنية للمبادرة المتمثلة ببلدية انقرة ،بمشاركة عدد من عواصم العالم .



واوضحت :" ان المبادرة تهدف الى تبادل المعلومات والخبرات وكيفية تعامل العواصم العالمية مع جائحة كورونا ، من خلال التواصل عن بعد".



واكدت امانة بغداد مشاركة الجانب العراقي برئاستها وممثل عن وزارة الصحة والبيئة ، لبيان جميع اجراءاتها في هذا الصدد من حملات للتعفير والتعقيم والتوعية، وكذلك تصنيع منظومات ومدافع التعفير ، بالاضافة الى قيامها بانشاء معمل لتصنيع الكمامات لتجهيز ملاكاتها الميدانية باساليب الوقاية وغيرها من الاجراءات الاخرى المختلفة.



ف.ا