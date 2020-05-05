البلداوي: 14 حقيبة وزارية تم حسمها وتبقى 8 وزارات لم تحسم بسبب خلافات الكتل السياسية

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك تباين في مواقف الكتل السياسية حيث اعترضت بعض الكتل على الأسماء التي طرحها الكاظمي.

وأشار إلى أن 14 حقيبة وزارية تم حسمها وتبقى 8 وزارات لم تحسم بعد بسبب الخلافات ما بين الكتل السياسية.

وقال البلداوي، إن المفاوضات قبل ثلاثة أيام كانت جارية بشكل جيد بشأن تشكيل الحكومة، لكن الأمور بدأت تتراجع بشكل تدريجي وبعض الكتل السياسية أعلنت بشكل رسمي معارضتها على التشكيلة الحكومية.

وأضاف أن المكلف تساهل مع الكتل السياسية حيث طرح بعض الأسماء واستبدلها عندما وجد ان هناك رفض واعتراض عليها، اذ يحاول التعاطي مع الكتل لكنه لا يمنحها كل ما تريد.

وبين أن هناك 14 وزارة تم حسمها بعد مناقشات ومفاوضات مع الأطراف السياسية وتبقى 8 وزارات هناك اختلاف عليها ما بين الكتل السياسية.