تحالف القوى : الخلافات بين الكتل والمكلف مازالت قائمة

اعلن النائب عن تحالف القوى العراقية فيصل العيساوي، ان الخلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ماتزال قائمة ولم تصل الى مرحلة الاتفاق النهائي.



وقال العيساوي في تصريح صحفي :" ان الخلافات السياسية بين الكتل ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ماتزال قائمة حتى اللحظة ولم تصل الى مرحلة الاتفاق النهائي حول بعض الوزارات".



واضاف :" ان المكون السني يدفع باتجاه منح حكومة الكاظمي الثقة لعبور المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق بغض النظر عن استحقاق المكون"، مشيرا الى :" ان استحقاق المكون السني ست وزارات في حكومة الكاظمي".

ف.ا