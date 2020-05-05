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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 02:06 م

اعتقال متهمين اثنين بسرقة سيارة مدنية متوقفة امام احدى مستشفيات بغداد

القبض


 اعلن  اعلام مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على متهمين اثنين بسرقة سيارة مدنية متوقفة امام احدى مستشفيات العاصمة.

وقال في بيان، ، إن "مكتب الاعظمية لمكافحة الاجرام تمكن من القاء القبض على متهمين أثنين اقدما على سرقة عجلة تعود لاحد المواطنين والذي كان راقدا مع زوجته في إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية ضمن شارع المغرب"، مبينا أن "العجلة كانت كانت متوقفة امام المستشفى.

واوضح أن "عملية القبض جاءت بعد ورود اخبار عن حادث سرقة"، مؤكدا أنه "تم على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة الكاميرات وجمع المعلومات، وقد تكللت هذه الجهود بوضع المتهمين خلف القضبان لينالا جزاءهما العادل.

ف.ا
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