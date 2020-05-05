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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 01:59 م

نائب كردي:تنفيذ البرنامج الحكومي للكاظمي مرهون بمدى استمرارية دعم الكتل السياسية له

شيروان ميرزا

اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، ان تنفيذ البرنامج الحكومي من قبل رئيس الوزراء المكلف مرهون بمدى استمرارية دعم الكتل السياسية له.

وقال ميرزا ان البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف جيد جدا، حيث ركز على ثلاثة امور رئيسية، هي تشكيل مجلس اعلى للاعمار والاستثمار ومحاربة الفساد والتهيئة لانتخابات مبكرة.

واضاف: ان مجلس النواب لديه قانون جاهز للمجلس الاعلى للاعمار يمكن الاستعانة بهذا القانون لتنفيذ الفقرة الاولى من المنهاج الوزاري، اما محاربة الفساد فهذه صعبة في الوقت الراهن لكون الفساد استشرى في جميع مفاصل الدولة، ويحتاج الى مساندة سياسية من قبل الاحزاب للقضاء عليه.

وتابع: أما التهيئة لانتخابات مبكرة فهذا يحتاج الى اكمال الملاحق الخاصة بقانون الانتخابات، لا سيما تحديد الدوائر الانتخابية، فضلا عن اكمال بعض الاجراءات اللوجستية والفنية، وهذا يحتاج الى وقت ليس بالقليل.

 واوضح: ان الكتل السياسية في حال استمرار دعمها للمكلف ما بعد تشكيل الحكومة فسيتمكن الكاظمي من تنفيذ كامل برنامجه الحكومي، وينجح في ادارة البلاد.

ف.ا
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