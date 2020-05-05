عضو بخلية الازمة : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺮ جدا



اكد عضو خلية الازمة الحكومية وكيل وزير الصحة جاسم الفلاحي ان : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺮ جدا.



وقال في تصريح صحفي ان : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺮ جدا وﻧﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﻫﺬه المرحلة اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﻰ ﺗﻜﺎﺗﻒ وﺗﻌﺎون اﻟﺠﻤﻴﻊ.



واضاف الفلاحي انه: ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ أن ﺗﻌﻠﻦ أي دوﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ على ﺟﺎئحة ﻛﻮروﻧﺎ والذي هو فايروس ﻗﻮي وﻓﻌﺎل وﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪوى وواﺳﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر وأﺟﺒﺮ ﻣﻠﻴﺎر ي إﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ المكوث ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.



واوضح ان : ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻗﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺟﻴﺪ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻘﻮل أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺳﻲء ووزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻛﻮادرﻫﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﺎﻳﺮوس.



ف.ا