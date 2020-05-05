نائب بائتلاف الوطنية: لن نصوت على كابينة الكاظمي بسبب عدم اشراك المتظاهرين والاتحادات والنقابات فيها





قال القيادي في ائتلاف الوطنية ضياء المعيني: ان رفض الائتلاف للتصويت على حكومة الكاظمي جاء لعدم اشراك المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات في الحكومة وعدم الاستجابة لمطالبهم فضلاً عن أسباب أخرى عديدة.



وأضاف المعيني، ، أن من المعايير المهمة التي ركز عليها الائتلاف هو ان تعمل الحكومة وفق برنامج سياسي غير مطول قابل للتطبيق وتحديد موعد اجراء الانتخابات باليوم والشهر ومحاسبة قتلة المتظاهرين، مبيناً أن الائتلاف لم يلمس حلولاً في برنامج رئيس الحكومة المكلف للتصدي للأزمات التي تواجه البلاد، كما أنه استسلم للضغوطات السياسية.



ف.ا