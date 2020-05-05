نائب عن ائتلاف علاوي:تحفظنا على كابينة الكاظمي لانها لم ترتق الى مستوى الازمات





عزا عضو ائتلاف الوطنية الذي يراسه اياد علاوي النائب حسن خضير شويرد الحمداني تحفظ الائتلاف على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى أنها لم ترتق الى مستوى الازمات التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي.



وأوضح الحمداني، ، ان البلد يمر بأزمات اقتصادية لانخفاض اسعار النفط، وصحية لتفشي فايروس «كورونا»، وامنية بعودة العصابات الإرهابية «داعش» الى بعض المناطق، بينما نرى ان الكتل السياسية الاخرى ما زالت تفضل المحاصصة فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة.



وأضاف الحمداني انه من غير المعقول ان «تتحكم كتلتان بالتشكيلة الحكومية» «على حد قول النائب» مؤكداً ان التشكيلة الحكومية تعيد نفس السياسات السابقة التي لم تقدم للعراق شيئا.



وأشار الحمداني إلى أن الكابينة الوزارية لم تستجب لمطالب المتظاهرين الذين قدموا تضحيات كبيرة من اجل تغيير السياسات القائمة على المحاصصة الاثنية والعرقية، ولهذا فاننا نرى ان نتائج تلك الحكومة محسومة مقدما وهي السير باتجاه الفشل كما حصل في الحكومات السابقة.



ف.ا