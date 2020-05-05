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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 01:41 م

نائب : الكتل الشيعية اتفقت على تمرير كابينة الكاظمي بعد اجراء بعض التعديلات عليها

النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز

 قال  النائب عامر الفايز ، ، ان “ الكتل الشيعية اتفقت على تمرير كابينة المكلف مصطفى الكاظمي بعد اجراء تعديلات في اختيار المرشحين واكمال المنهاج الوزاري “، مشيرا الى ان “ التشكيلة النهائية للوزراء الجدد تختلف جذريا عن القوائم المسربة سابقا ، عدا قائمة امس الاول هي التي ستكون محور التفاوض الاساس وقابلة للتغيير حتى موعد الجلسة “.

واضاف  في تصريح ان “ الحكومة الجديدة ستضم مستقلين تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية ، وهناك وزراء رشحهم الكاظمي ووافقت الكتل عليهم “، مبينا ان “ الكاظمي هو من اختار مرشحي الوزارات حصة المكون الشيعي وفق معايير وضعتها تلك الكتل ووافقوا عليهم.

وتابع ان “ مرشحي الوزارات حصة المكونين الكردي والسني هم اسماء فرضت على الكاظمي ، لكنها مقبولة بالحد الادنى من قبل المكونات الاخرى “، لافتا الى ان “ اغلب المستوزرين الجدد هم اسماء غير معروفة سابقا للوسط السياسي عدا بعضهم “..

ف.ا
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