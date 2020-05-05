نائب : الكتل الشيعية اتفقت على تمرير كابينة الكاظمي بعد اجراء بعض التعديلات عليها



قال النائب عامر الفايز ، ، ان “ الكتل الشيعية اتفقت على تمرير كابينة المكلف مصطفى الكاظمي بعد اجراء تعديلات في اختيار المرشحين واكمال المنهاج الوزاري “، مشيرا الى ان “ التشكيلة النهائية للوزراء الجدد تختلف جذريا عن القوائم المسربة سابقا ، عدا قائمة امس الاول هي التي ستكون محور التفاوض الاساس وقابلة للتغيير حتى موعد الجلسة “.



واضاف في تصريح ان “ الحكومة الجديدة ستضم مستقلين تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية ، وهناك وزراء رشحهم الكاظمي ووافقت الكتل عليهم “، مبينا ان “ الكاظمي هو من اختار مرشحي الوزارات حصة المكون الشيعي وفق معايير وضعتها تلك الكتل ووافقوا عليهم.



وتابع ان “ مرشحي الوزارات حصة المكونين الكردي والسني هم اسماء فرضت على الكاظمي ، لكنها مقبولة بالحد الادنى من قبل المكونات الاخرى “، لافتا الى ان “ اغلب المستوزرين الجدد هم اسماء غير معروفة سابقا للوسط السياسي عدا بعضهم “..



ف.ا