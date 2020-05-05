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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 01:35 م

14 قتيلا من مليشيات إيران في غارة إسرائيلية استهدفت مواقعها بدير الزور

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بقتل 14 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها على الأقل، في غارات استهدفت مواقع تابعة لها في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

ورجح المرصد أن تكون "طائرات جوية إسرائيلية" شنت غارات ليلا على بادية مدينة الميادين وبلدتي الصالحية والقورية، بريف دير الزور الشرقي.
ووفق المصدر أسفر القصف عن سقوط قتلى إيرانيين وعراقيين، دون أن يتمكن من تحديد الأعداد بدقة. 
لكنه لفت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
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وبحسب المرصد، طال القصف الإسرائيلي أيضا مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن معامل الدفاع بمنطقة السفيرة، بجنوب شرق حلب، والخاضعة لسيطرة القوات السورية والمليشيات الإيرانية.


وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. 


وتُكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

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