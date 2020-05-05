القت القوات الامنية القبض على اكثر من 37 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي في بغداد. وقال بيان لقيادة عمليات بغداد انه: تم القبض على 37374 مخالفا لحظر التجوال الوقائي وحجز 2097 عجلة ودراجة نارية مختلفة وفرض 88978 غرامة وتسهيل دخول 71442 عجلة . Copy أخبار متعلقة القبض على اكثر من ٣٦٧٠٠ مخالف لحظر التجوال الوقائي منذ العمل به في بغداد القبض على اكثر من 29 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد القبض على أكثر من ٢٦٤٠٠ مخالف لحظر التجوال منذ العمل به في بغداد القبض على اكثر من 22 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد القبض على اكثر من 16 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد القبض على أكثر من 13 ألف مخالف لحظر التجوال الوقائي