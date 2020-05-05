





القت القوات الامنية القبض على اكثر من 37 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي في بغداد.



وقال بيان لقيادة عمليات بغداد انه: تم القبض على 37374 مخالفا لحظر التجوال الوقائي وحجز 2097 عجلة ودراجة نارية مختلفة وفرض 88978 غرامة وتسهيل دخول 71442 عجلة .