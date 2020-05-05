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الثلاثاء, 05 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 05 أيار 2020 11:57 ص

القبض على اكثر من 37 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي في بغداد

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القبض على اكثر من 37 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي في بغداد



القت القوات الامنية القبض على  اكثر من 37 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي في بغداد.

 وقال بيان لقيادة عمليات بغداد  انه: تم القبض على 37374 مخالفا لحظر التجوال الوقائي وحجز 2097 عجلة ودراجة نارية مختلفة وفرض 88978 غرامة وتسهيل دخول 71442 عجلة .
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