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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 05 أيار 2020 11:54 ص

تسجيل خمسين اصابة بفايروس كورونا في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

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تسجيل خمسين اصابة بفايروس كورونا في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية


 اعلنت وزارة الصحة تسجيل  / 50 / إصابة في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية .

  وقالت في بيان ان الاصابات توزعت  في بغداد/ الرصافة: 9 بغداد/ الكرخ: 16 مدينة الطب: 6 البصرة: 14 ذي قار: 3 المثنى: 2 وعدد الوفيات : حالة واحدة في بغداد/الرصافة

واوضحت ان حالات الشفاء بلغت:  54 حالة ،  في بغداد / الرصافة: 16 بغداد / الكرخ : 5 مدينة الطب: 2 النجف: 2 البصرة :  1 المثنى: 13 ذي قار: 1 بابل: 2 واسط: 3 اربيل: 2 السليمانية: 7

 وتابع ان مجموع الإصابات  بلغ: 2346  ومجموع الوفيات:  98 ومجموع حالات الشفاء:  1544 والراقدين الكلي: 704
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