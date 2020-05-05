تسجيل خمسين اصابة بفايروس كورونا في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية





اعلنت وزارة الصحة تسجيل / 50 / إصابة في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية .



وقالت في بيان ان الاصابات توزعت في بغداد/ الرصافة: 9 بغداد/ الكرخ: 16 مدينة الطب: 6 البصرة: 14 ذي قار: 3 المثنى: 2 وعدد الوفيات : حالة واحدة في بغداد/الرصافة



واوضحت ان حالات الشفاء بلغت: 54 حالة ، في بغداد / الرصافة: 16 بغداد / الكرخ : 5 مدينة الطب: 2 النجف: 2 البصرة : 1 المثنى: 13 ذي قار: 1 بابل: 2 واسط: 3 اربيل: 2 السليمانية: 7



وتابع ان مجموع الإصابات بلغ: 2346 ومجموع الوفيات: 98 ومجموع حالات الشفاء: 1544 والراقدين الكلي: 704