نائب عن سائرون يؤكد اهمية ابعاد الملف الأمني عن التجاذبات السياسية











أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي ضرورة ابعاد الملف الأمني عن المصالح والتجاذبات السياسية ، مشيرا الى وجوب إعادة تقييم أداء القيادات الميدانية ومحاسبة المقصرين منهم.



وقال الحلفي : إن كثرة الهجمات الإرهابية على القطعات العسكرية في محافظات الانبار وكركوك وديالى وصلاح الدين وشمال بغداد والتواجد المريب للمجموعات الإرهابية في وادي حوران تستدعي إعادة النظر بالخطط المتبعة في مسك زمام الملف الأمني ، مشيراً إلى : إن الأحداث الأمنية المؤسفة المتكررة في مختلف قواطع العمليات تتطلب تقييم أداء القيادات الميدانية ومحاسبة المقصرين في التعامل مع المعلومة الاستخبارية.



وأضاف الحلفي: إن الأراضي الوعرة والمناطق ذات الجغرافية الصعبة تتطلب جهداً فنياً متطوراً من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة لرصد تحركات العناصر الإرهابية وتحديد مضافاتهم العسكرية تمهيداً للقضاء عليهم بالتعاون مع القوة الجوية وطيران الجيش ، مؤكداً على أهمية تسمية قيادات مشهود لها بالخبرة الميدانية والتعامل الحازم مع الجماعات الإرهابية فضلاً عن ضرورة ابعاد الملف الأمني عن المصالح والتجاذبات السياسية.

