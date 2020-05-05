انقلاب قطر يزلزل أركان الدوحة ويفجر بركان الغضب .. وتميم يهرب مع عائلته إلى سيشل

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أربعة هاشتاجات سخرت من تجاهل تميم لكارثة الإنقلاب التي حدثت في الوكرة.

وذلك بالتزامن مع الإنقلاب الذي زلزل عرش تميم بن حمد، والذي استهدف منطقة الوكرة التي شهدت إطلاق نار وسط تحليق مستمر من الطائرات منذ ساعات متأخرة من ليل الأحد فجر الإثنين،



تميم يهرب من الكارثة

وتضمنت الهاشتاجات الأربعة# إنقلاب_قطر، و#الوكرة، و#الدوحة، و#تميم_يتجاهل_الكارثة .

وفور اندلاع الإنقلاب الذي شهد إطلاق نار متبادل في منطقة الوكرة، ليصعد على تويتر عبر النشطاء اللذين تداولوا فيديوهات له، التزم تميم الصمت باتجاه الكارثة، ولم تقم الخارجية القطرية بإصدار أي بيان يفيد بما يحدث في الدوحة.



وهو النهج الذي صارت عليه أيضا قناة الجزيرة القطرية بوق الشرور، والتي كانت تنتهز أي أحداث عارضة في الوطن العربي لتضخيمها على أنها احتجاجات كبيرة وثورات لنشر الفوضى والإرهاب بزعم الثورات،وهو النهج الذي اتبعته منابر الإعلام القطري في الهجوم على مصر، ومحاولة النيل منها لدعم التنظيمات المسلحة في مصر والدول العربية.



لكن يبدو أن ما الدوحة على مدار سنوات طويلة من الفوضى يعود ثماره من جديد إليها لخلق زلزالاً في قصور تميم ووالدته موزه بعد الإنقلاب الذي قاده حمد بن جاسم رئيس الوزراء، وسخر النشطاء من صمت «تميم» على كارثة الإنقلاب، إذ كتب أحد النشطاء على هاشتاج#تميم_يتجاهل_الكارثة: «قطر 25 عاماً من التطبيع مش فاضيين إلا للهجوم على مصر..انبسط بقي ياتميم وأمك موزة».



فيما كتب آخر: « يجب محاكمة الصعلوك تميم ولد موزه بأشد العقوبات على هذه المشيخة التافهة #قطيرة»، وسخر أحد النشطاء من تجاهل «تميم» لكارثة الانقلاب قائلا: «هو ابن موزه فاضى لسه سيده أردوغان مااصدرش له الأوامر امين وامه فى غيبوبة وبعون الله نهايتكم قريبا ياخونه».



أنباء عن هروب «تميم»

فيما تداول بعض النشطاء أنباء عن هروب «تميم» ووالدته موزه على متن طائرة اتجهت إلى لندن بعد الإنقلاب الذي ضرب الوكرة



ويعتبر هذا الإنقلاب هو السادس من نوعه، إذ سبق هذا الإنقلاب خمسة آخرين بعد أن نالت قطر استقلالها عن بريطانيا عام 1972، لتبدأ بعدها سلسلة من الإنقلابات السياسية التي بدأت في عام 1972، منذ ولادة دويلة محور الشر لتكون الإنقلابات هي وسيلة الحكم الوحيدة.





وفي عام عام 1972 انقلب خليفة بن حمد آل ثانى، جد تميم الإرهاب على ابن عمه، الشيخ أحمد بن علي آل ثانى، ليتبعه إنقلاب حمد بن خليفة والد تميم على أبيه، وعلى نفس النهج سار تميم بالانقلاب على والده.



وتمثل الإنقلابات تاريخ مخزي يؤكد أنها عادة ملكية صارت موروثة في تاريخ تنظيم الحمدين، وهو المشهد الذي قاده من قبل والد تميم للإنقلاب على والده بمساعده زوجته الشيخة موزة، والتي ساعدته على الحكم رغم أن حمد عين ابنه البكر جاسم بن حمد وليا للعهد، لكنه تنازل مرغما لتميم .