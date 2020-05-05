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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 05 أيار 2020 11:32 ص

الفتح: تمرير كابينة الكاظمي مرهون بتغيير بعض المرشحين

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الفتح: تمرير كابينة الكاظمي مرهون بتغيير بعض المرشحين



اعلن  تحالف الفتح  ان تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مرهون  بتغيير بعض المرشحين.
وقالت النائبة عن التحالف سناء الموسوي إن"بعض الاسماء المرشحة في الكابينة الوزارية للكاظمي عليها شبهات واتهامات بارتباطات خارجية"، مؤكداً أن " الكتل السياسية لن تمرر الكابينة الوزارية ما لم يتم تغيير بعض المرشحين".
وشددت الموسوي على ضرورة اختيار مرشحين قادرين على تحمل الازمات التي يمر بها البلد.

وكانت كتلة سائرون قد كشفت عن اعتراض الكتل السياسية على بعض الأسماء المرشحة في الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري إن "الكتل السياسية اعترضت على بعض الأسماء المرشحة لعدم مطابقتها للمعايير الموضوعة".

وأضاف أن "المعايير المتفق عليها في آلية الترشيح تتضمن الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والمقبولية"، موضحاً أن "كتلة سائرون خولت الكاظمي حرية اختيار كابينته وفق المعايير المحددة".

وأشار إلى أن الكتل السياسية أكدت أهمية أن يرسل المكلف كابينة كاملة إلى مجلس النواب.

وكان ائتلافا دولة القانون الوطنية  اعلنا مقاطعتهما جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
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