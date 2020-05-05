نائب : حكام من الشيعة مبرمجون لشتم إقليم كردستان ولا يتحدثون عن 88% من الموازنة کانت تحت أيديهم ولم يقدموا منها شيئا لمحافظاتهم









وصف عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله بعض الحكام الشيعة بأنهم مبرمجون فقط لشتم إقليم كردستان ولا يتحدثون عن 88% من الموازنة التي کانت تحت أيديهم ولم يقدموا منها شيئا لمحافظاتهم.



وقال في تغريدة له على/ تويتر/:" ان بعض الحكام الشيعة مبرمجون فقط لشتم الإقليم عندما يتطرقون إلى الموازنة، ولا يتحدثون عن اکثر من 88% من الموازنة التي کانت تحت أيديهم ولم يقدموا منها شيئا لمحافظاتهم، منذ عشر سنوات اتحدث بملء فمي عن فساد حكام کردستان، واليوم آن الأوان لتعترفوا بفشلكم الذریع دون التستر بحجج واهیة ".