لكشفهم فساد النظام .. سجون قطر تمتلأ بالمعتقلين

أبرزت وسائل إعلام قرارات الأمير القطري الخاصة بسحب الجنسية من عدد كبير من أبناء قبيلة آل مرة، فضلًا عن تعسف السلطات القطرية مع أبناء تلك القبيلة العريقة، نظرًا لكشفهم فساد حكومة تميم بن حمد في أكثر من مناسبة.

ولم يتوقف التعسف عند قبيلة آل مرة فقط، بل تعدى ذلك لعدة قبائل أخرى، دفع تميم بأبناءها إلى غياهب سجون قطر، وحكم عليهم بأحكام تتفاوت بين السجن المؤبد والإعدام، فيما مازال يقبع هؤلاء داخل السجون رغم الضغط الدولي على تميم بن حمد الذي تناسى هؤلاء المعتقلين في سجون قطر بدون أية تهم.

ومن أبرز السجناء من أبناء قبيلة آل مرة جابر صالح المري المحكوم عليه بالإعدام، وجابر محمد المري المحكوم عليه أيضًا بالإعدام، فضلًا عن حسين فرج صالح المري، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، كما أضاف تميم للقائمة عبد الهادي راشد المري، المحكوم عليه بالإعدام، وحمد محمد عبد المري، المحكوم عليه بالإعدام، وحمد علي جهمان المري، المحكوم عليه بالإعدام أيضًا.

وتضم القائمة حسين محمد حسن زينان المري المحكوم عليه بالسجن المؤبد، وصالح علي صالح المري، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، وذلك فضلًا عن محمد الميع جهمان، المحكوم عليه بالإعدام، وحشان سالم الكربي، المحكوم عليه بالإعدام، وفواز علي سلمان المهندي، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، وفهد عبد الله جاسم المالكي، المحكوم عليه بالإعدام.

كما ضمت القائمة محمد علي محمد المهندي، المحكوم عليه بالإعدام، سالم مبارك دهام، المحكوم عليه بالإعدام، وراشد ناصر على اللواء، الذي يواجه تهمة الإعدام، وخالد يوسف المالكي، المحكوم عليه بالإعدام، ومحمد ناصر شافعة، الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد، وسالم سعيد سالم، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، وحمد سعيد عامر الحبيط، المحكوم عليه بالسجن المؤبد.

كما شملت القائمة الكبيرة جابر سعيد سالم، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، ومحمد سعيد سالم، الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد، ومحمد حمد على الدحايب، المحكوم عليه بالسجن المؤبد.

كل تلك الأحكام تعرض لها أبناء القبائل العربية القطرية التي عارضت سياسات الأمير القطري في دعم الإرهاب، وتمويل التنظيمات المتطرفة، حيث جاء آخرها سحب الجنسية من شاعر المليون، محمد بن فطيس المري، وذلك بحجة مساندته السعودية على حساب الحكومة القطرية.

ولم يكن هذا القرار هو الأول من نوعه ضد قبائل قطر، إذ قامت السلطات القطرية أخيرًا، بانتزاع جنسية شيخ شمل قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي الهاجري، بعد استنكاره سياستها في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.





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