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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 11:04 ص

كيف تستطيع الحكومة تحويل الازمة الاقتصادية من محنة إلى منحة؟

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قال عضو المجلس الاقتصادي  غدير العطار, إن” الجهات التنفيذية العراقية يمكنها تحويل المحنة الحالية للبلاد إلى منحة”.

وأوضح العطار في بيان صحفي اليوم, إن”التنمية المحلية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تكون فرصة كبيرة لتحويل المحنة التي يمر بها الاقتصاد العراقي حاليًا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام إلى منحة”.

وأشار العطار إلى أن”الأمن الغذائي مساهم فعال بتوفير السيولة النقدية للموازنة المالية وطريقة ناجحة في تشغيل أكبر عدد من الشباب العاطل عن العمل”.

وأضاف العطار : الصدمة النفطية عجلت بتحريك القطاع الزراعي، وأن القطاع الصناعي سيتكامل بدافع الطلب وبقوة المدخلات المخرجات، تُحقق عن طريق الأمن الغذائي”.
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