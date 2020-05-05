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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 10:47 ص

نائب عن الفتح : إجراء الانتخابات النيابية المبكرة لن يتم إلا بعد عامين

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أكد تحالف الفتح، الثلاثاء، صعوبة إجراء الانتخابات النيابية المبكرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اجرائها تتطلب فترة عامين.

وقال الناطق باسم التحالف النائب احمد الاسدي في تصريح لـه ، إنه “لن تكون هناك انتخابات مبكرة”، مشيرا إلى أنه “بالأزمة الحالية للمفوضية فان الانتخابات المبكرة لن تحدث الا بعد سنيتن”.

وأضاف الاسدي، أن “ العراق  سيكون عراقيا فقط و ما يربطنا بإيران  هي روابط عقائدية وتاريخية،  .

وأوضح، أن “الزيارات الدبلوماسية لا تعد خرقا، و السفير الامريكي يلتقي بالمسؤولين العراقيين اكثر من الإيراني”،”.
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