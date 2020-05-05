نائب عن الفتح : إجراء الانتخابات النيابية المبكرة لن يتم إلا بعد عامين

أكد تحالف الفتح، الثلاثاء، صعوبة إجراء الانتخابات النيابية المبكرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اجرائها تتطلب فترة عامين.



وقال الناطق باسم التحالف النائب احمد الاسدي في تصريح لـه ، إنه “لن تكون هناك انتخابات مبكرة”، مشيرا إلى أنه “بالأزمة الحالية للمفوضية فان الانتخابات المبكرة لن تحدث الا بعد سنيتن”.



وأضاف الاسدي، أن “ العراق سيكون عراقيا فقط و ما يربطنا بإيران هي روابط عقائدية وتاريخية، .



وأوضح، أن “الزيارات الدبلوماسية لا تعد خرقا، و السفير الامريكي يلتقي بالمسؤولين العراقيين اكثر من الإيراني”،”.