بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 05 أيار 2020
آخر الأخبار
تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في النجف البروفيسور محمد العبيدي يغادر العراق بعد تهديدات بالقتل إصابة شرطي بانفجار عبوة لاصقة في بغداد 3 فرص لإبعاد العراق عن الهاوية. . ومقترح لتأجيل التصويت على وزارات الكاظمي المختلف عليها تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في أربيل نواب: الكاظمي همش الأقليات بتشكيل الحكومة.. والكفاءات لا مكان لها في تشكيلته الوزارية الدليمي: الفاسدون ليسوا أشباحا ولا بعيدين عن الجو السياسي غدا التصويت ..الكاظمي اجتاز اشواك نصف الطريق .. وامامه الغام النصف الآخر ! بغداد في مبادرة "العواصم العالمية" .. عن بعد البلداوي: 14 حقيبة وزارية تم حسمها وتبقى 8 وزارات لم تحسم بسبب خلافات الكتل السياسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 10:42 ص

وفد كردي جديد يصل إلى بغداد لاستكمال مباحثاته

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a
كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد الصفاء، الثلاثاء، عن وصول وفد كردي جديد إلى العاصمة بغداد اليوم لاستكمال محادثاته، فيما أفصح عن المحاور التي سيبحثها الوفد.

وقال الصفار في تصريح لـه ، إن “وفدا كرديا سيصل إلى العاصمة بغداد اليوم لاستكمال محادثاته السابقة”، مبينا أن “الوفد سيبحث مع كبار الشخصيات السياسية الملف المالي والمسائل العالقة بين بغداد واربيل”.

وأضاف الصفار وهو عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الوفد الكردي سيناقش مع الجهات الحكومية والسياسية ملف الاستحقاق المالي برمته”.

وبشأن موضوع تشكيل الحكومة، أوضح الصفار أن “هناك وفدا آخر مفاوض معني بقضية تشكيل الحكومة”، مؤكدا أن التحالف الكردستاني حاضر وبقوة وبانتظار ما تتوصل إليه اللجنة المفاوضة خلال الساعات القادمة”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كامل الدليمي

الدليمي: الفاسدون ليسوا أشباحا ولا بعيدين عن الجو السياسي 05 أيار 2020 02:18 م

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

البلداوي: 14 حقيبة وزارية تم حسمها وتبقى 8 وزارات لم تحسم بسبب خلافات الكتل السياسية 05 أيار 2020 02:11 م

فيصل العيساوي

تحالف القوى : الخلافات بين الكتل والمكلف مازالت قائمة 05 أيار 2020 02:10 م

احمد الاسدي

تحالف العامري : لا انتخابات مبكرة ! 05 أيار 2020 02:08 م

النزاهة

النزاهة تضبط موظفين اثنين في كهرباء الرمادي 05 أيار 2020 02:03 م

شيروان ميرزا

نائب كردي:تنفيذ البرنامج الحكومي للكاظمي مرهون بمدى استمرارية دعم الكتل السياسية له 05 أيار 2020 01:59 م

ضياء المعيني

نائب بائتلاف الوطنية: لن نصوت على كابينة الكاظمي بسبب عدم اشراك المتظاهرين والاتحادات والنقابات فيها 05 أيار 2020 01:51 م

حسن خضير

نائب عن ائتلاف علاوي:تحفظنا على كابينة الكاظمي لانها لم ترتق الى مستوى الازمات 05 أيار 2020 01:46 م

التعليقات