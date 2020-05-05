وفد كردي جديد يصل إلى بغداد لاستكمال مباحثاته

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد الصفاء، الثلاثاء، عن وصول وفد كردي جديد إلى العاصمة بغداد اليوم لاستكمال محادثاته، فيما أفصح عن المحاور التي سيبحثها الوفد.



وقال الصفار في تصريح لـه ، إن “وفدا كرديا سيصل إلى العاصمة بغداد اليوم لاستكمال محادثاته السابقة”، مبينا أن “الوفد سيبحث مع كبار الشخصيات السياسية الملف المالي والمسائل العالقة بين بغداد واربيل”.



وأضاف الصفار وهو عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الوفد الكردي سيناقش مع الجهات الحكومية والسياسية ملف الاستحقاق المالي برمته”.



وبشأن موضوع تشكيل الحكومة، أوضح الصفار أن “هناك وفدا آخر مفاوض معني بقضية تشكيل الحكومة”، مؤكدا أن التحالف الكردستاني حاضر وبقوة وبانتظار ما تتوصل إليه اللجنة المفاوضة خلال الساعات القادمة”.