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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 05 أيار 2020 10:03 ص

انتحاريان من داعش الإرهابي يفجران نفسيهما.. والقوات الأمنية تقتل 3 قياديين من التنظيم الإجرامي

القوات الأمنية

زادت وتيرة هجمات مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي خلال الأشهر الماضية، إذ بلغت ذروتها في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن القوات تمكنت من قتل ثلاثة قياديين من داعش بمنطقة المدهم في نطاق محافظة الأنبار.

وأوضحت أن العملية العسكرية جرت بإسناد مقاتلات جوية ومروحيات عسكرية، لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية.

وتابع البيان: أن العملية تأتي في إطار إطلاق قوات الجيش والحشد العشائري عملية "أسود الصحراء" بهدف تمشيط مناطق واسعة بمحافظة الأنبار.

ولم يعلن بيان الجيش العراقي أسماء القياديين الثلاثة في داعش الإرهابي أو توصيف مسؤولياتهم في التنظيم.

إلى ذلك، فجر انتحاريان من تنظيم داعش الإرهابي نفسيهما، أمس الإثنين، داخل مسجد، بعد محاصرتهما من قوات الحشد العشائري، دون الإعلان عن وقوع إصابات، بحسب مسؤول عسكري.

من جانبه،  قال قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة بالجيش العراقي، إن قوة من الحشد العشائري  تمكنت من محاصرة انتحاريين من داعش داخل مسجد في قرية المدهم، غرب مدينة حديثة في محافظة الأنبار، ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما داخل المسجد.

وأضاف المحمدي، أن الحشد العشائري تمكن بذلك من إبعاد خطر الانتحاريين عن المناطق التي كانا يخططان لاستهدافها، دون مزيد من التفاصيل.

وتسبب التفجير بتدمير المسجد بشكل كامل دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي خسائر بشرية في صفوف القوات العراقية أو المدنيين، بحسب المسؤول العسكري ذاته.

وتواصل القوات الأمنية ملاحقة عناصر داعش في صحراء الأنبار، فيما ينفذ التنظيم بين الحين والآخر هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية غالبا ما يسفر عنها خسائر مادية وبشرية.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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