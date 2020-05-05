الحلبوسي: القوى السياسية يجب أن تحمي نظام حصر السلاح وحكومة الكاظمي يجب أن تمر

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن القوى السياسية يجب أن تحمي نظام حصر السلاح، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يجب أن تمر لأن وضع العراق لا يتحمل مزيداً من التعطيل.

وأضاف الحلبوسي في تصريح متلفز، أن "العملية الدستورية حملت علينا اختيار رئيس حكومة خلال شهر وكذلك الضغوط التي تمر بها البلاد تحتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحية، ويحب ان يكون هناك وعي من القوى السياسية لتشكيل الحكومة".

وتابع: أن "الحكومة يجب أن تكون حكومة أحزاب وليس أفراد، ليتحمل كل حزب مسؤولية إخفاق أي وزير فيها، وندعم حكومة قوية تتبناها القوى السياسية، ظروف البلد الآن غير طبيعية حتى حضور النواب لجلسة منح الثقة لن يكون بالطريقة المعهودة".

وأشار إلى أن السنوات والدورات السابقة كانت القوى الشيعية تقدم مرشح وتتبناه وتقف خلفه ويذهبون للتفاهم من الجميع مع عادل عبد المهدي كان حل الوسط، والتبني الان ليس في الصيغة التي حدثت في الفترات السابقة.

وكشف عن سبب دعمه ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء، موضحاً "أنا أؤمن بالشخص الموجود بالميدان، السيد الكاظمي موجود بمنتصف المعاناة التي تمر بها البلاد وهو ابن الميدان، أما محمد توفيق علاوي الذي اعترضنا عليه هو خيار توافقي من الخارج وجاء من الخارج وليس رجل ميدان".



وتابع الحلبوسي "أدوات الكاظمي للنجاح اكثر وعلاقاته الدولية جيدة ومن الممكن أن تسعفنا في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مبينا أن "الفريق التفاوضي الذي جاء به محمد علاوي كان مبهم ولم تتولد لدينا ثقة بخياراته، أما الكاظمي فهو واقعي".

وبشأن رواتب الموظفين، أكد الحلبوسي، أنه "لا يوجد أي توجه بالبرلمان لقطع رواتب الموظفين"، منوها إلى أن "رواتبهم مؤمنة ولا يمكن استقطاعها الا بوجود قانون جديد".

وأشار إلى "وجود تفاوت كبير في رواتب الموظفين، حيث ان هناك مواطن يستلم اكثر من 3 ملايين، واخر لا يستلم اي شيء، وهذه المفارقة ليست مقبولة ونؤيد ادخار للرواتب التي تتجاوز المليون دينار بنسبة 10%".

وحول وجود التحالف الدولي في العراق، علق الحلبوسي قائلا: إن "العراق عانى خلال السنوات الماضية من الإرهاب، ولقد تمكنا بسواعد ابطالنا من الانتصار على داعش، ولكننا لم نتمكن من انهاء وجوده"، مبينا أن "العراق بحاجة الى امكانيات التحالف الدولي لأنهاء فكرة عودة الارهاب في البلاد".

وتابع رئيس البرلمان، أن "العراق غير قادر على تحمل تكاليف وتبعات ملاحقة الارهاب لوحده، فنحن بحاجة الى تعاون المجتمع الدولي، لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد"، مؤكدا أن "الكويت ابدت استعدادها لمساعدة العراق ماليا وتأجيل الاموال التي بذمته له، شرط تشكيل الحكومة، لكون لا يمكن عقد اية اتفاقيات دولية الا بوجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات".

وكان مجلس النواب قد حدد، غدا الأربعاء موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.