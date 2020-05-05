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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 03:22 ص

ميليشيات سرايا السلام التابعة للصدر تهاجم المتظاهرين في بغداد.. ومراقبون: ماذا تريد يا مقتدى؟

سرايا السلام
جاء الهجوم الأخير لميليشيات سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، على المتظاهرين في ساحة التحرير بالعراق، في رمضان وقبل ساعات من التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي، ونجاح المتظاهرين في دحرهم، لتثير أسئلة كثيرة حول ما يريده الإرهابي مقتدى الصدر في العراق؟ ومتى يرتدع هو وعصاباته عن النيل من المتظاهرين؟
 وقال مراقبون لبغداد بوست، إن تكرار هجوم واعتداء ميليشيات سرايا السلام على المتظاهرين في العراق، يكشف عدم خوف الصدر من ملاحقة قضائية وسط انفلات سياسي وأمني داخل بغداد من ناحية، ويكشف كذلك عن رغبته في تأجيج الأوضاع قبيل التصويت على حكومة الكاظمي.
 وكانت ميليشيات سرايا السلام، قد حاولت إخراج المتظاهرين من ساحة التحرير بالعراق بالقوة وتصدى لهم الثوار، وتهديداتهم في حال استمروا لكنهم واجهوا التهديدات بقوة ولم ينصاعوا لأوامر الصدر وميليشياته.
 وقال متابعون للصدر، الجم ميليشياتك فالوضع لا يحتمل في العراق.  وحاولت ميليشيات سرايا السلام ومعها ميليشيا القبعات الزرقاء وبدءا من شهر ديمسبر 2019 الماضي، وفي عز اشتداد المظاهرات العراقية، أن يقضوا على المظاهرات العراقية لكنهم فشلوا تماما، بعدما ارتكبوا العديد من الجرائم وأيديهم أصبحت ملطخة بالدماء، بعدما تصدوا للمتظاهرين وقاموا بعمليات قنص ومحاولات طرد من الساحات.
أ.ي
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