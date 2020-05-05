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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 02:53 ص

شوكان يفاضل في الكويت بين مصر والاردن

محمد شوكان


تلقى اللاعب محمد شوكان، المحترف بنادي كاظمة الكويتي، عرضين جديدين  خلال الفترة الاخيرة، يدرس  افضلهما لتحديد خطوته المقبلة.

وقال شوكان في تصريح صحفي : "تلقيت عرضين ، الاول من نادٍ مصري والآخر من احد اكبر الاندية الاردنية ، والمفاوضات جارية بين الناديين ومدير اعمالي ".

واوضح لاعب كاظمة، انه فضل التريث لحين حسم مصير الدوري الكويتي ، اذ لايزال ملتزما بعقد مع النادي الكويتي ،وتبقت 4 جولات على نهاية الموسم الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

واشار شوكان، الى انه يسعى لحسم الامور بعد اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة والتفاهم مع ادارة كاظمة، التي  تربطه  بها علاقة جيدة.

يذكر ان محمد شوكان احترف هذا الموسم في نادي كاظمة قادما من نادي نفط الوسط .

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