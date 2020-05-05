دك إسرائيلي جديد للمواقع الإيرانية في سوريا.. إما الخروج وإما الموت

جاءت الغارات الإسرائيلية الجديدة، على مواقع إيران في سوريا، وبشكل تزايد خلال الفترة الأخيرة، ليؤكد على أن إسرائيل بدأت تتحرك فعليًا على الأرض في سوريا لاقتلاع الملالي، المسألة لم تعد اصطيادا لبعض الأهداف عن غيرها ولكن دك لكافة المواقع الإيرانية وحرمان الملالي من أي تمركزات.

وكانت وسائل إعلام النظام السوري، قالت إن دفاعات النظام الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مركز أبحاث علمية في حلب. ولم تذكر تفاصيل أخرى عن أحدث الهجمات داخل سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي ألقى فيها النظام اللوم على إسرائيل.

وقالت مصادر، أن سربا من المقاتلات الإسرائيلية شارك في الغارات وأطلق 12 صاروخا على مركز البحوث العلمية في حلب، حيث أصابته 5 صواريخ ودمرته كليًا، والصواريخ الباقية أطلقت لتضليل الدفاعات الجوية وإشغالها بأهداف طائرة. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع تابعة لإيران في حلب. ويشار إلى أن المركز العلمي في السابق كان جزءاً من منظومة إنتاج أسلحة كيماوية ووقود سميك للصواريخ، وحاليا تحول إلى مركز بحثي لإنتاج مركبات دقيقة لتحسين دقة الصواريخ بتقنيات إيرانية.

وصعّد الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية على أهداف إيرانية في الأسابيع القليلة الماضية حسبما أفادت مصادر بالمخابرات. ويذكر أن النظام السوري كان أعلن، قبل أيام، وقوع غارات إسرائيلية على ريف حمص الشرقي، بينما سمع دوي انفجارات قوية قال إنها ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة لقواته لقصف من طائرات إسرائيلية حلقت في أجواء لبنان، استهدفت نقاطاً عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر شرق محافظة حمص.

وأفاد حينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 9 مسلحين من الموالين للنظام في القصف الإسرائيلي على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي. كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، نهاية شهر مارس، مطار الشعيرات في حمص بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري التصدي لتلك الضربات.



وفي 14 يناير الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري في وسط البلاد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قال لوسائل إعلام إسرئيلية الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد إيران في سوريا، ويشدد مراقبون أن غارات اسرائيل ستجبر الملالي حتما الشهور القادمة على الهرب من سوريا والتخلي عن استراتيجيته.

أ.ي