تحذير نيابي من " طقوس ما بعد الافطار"



حذرت خلية الازمة النيابية، من اقامة تجمعات بعد الافطار، مبينة :" ان هذه التجمعات توثر على انخفاض معدل الاصابات بفايروس كورونا ، وقد نشهد انتشارا كبيرا للفايروس بسببها ".



وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان بعض المناطق الشعبية مازالت تمارس طقوس ما بعد الافطار كالمباريات الرياضية او التجمعات"، مشيرا الى ان بعض المواطنين يعتقدون ان الفايروس غير موجود والحكومة اوجدته كبدعة لابقائهم في المنازل .



واضاف :" ان ارتفاع معدل الاصابة خلال الايام الماضية ، يعود لغياب وعي بعض المواطنين عبر اقامة المناسبات الاجتماعية وغيرها" ، محذرا من التراخي في اقامة المباريات بعد وقت الافطار في بعض المناطق الشعبية التي قد تتسبب بارتفاع معدل الاصابات ".