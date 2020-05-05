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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 02:40 ص

القانونية النيابية : حكومة عبد المهدي منحت 23% من رواتب الموظفين الاتحاديين للاقليم !

رواتب كردستان


كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن تسديد حكومة بغداد نحو 23 % من موازنة العراق الاتحادية المخصصة للرواتب  الى اربيل ، رغم حصتها المثبتة بنسبة  12%، داعية الحكومة المقبلة لمنع بيع 780 الف برميل يوميا دون اي سند قانوني.

وقال عضو اللجنة حسين  العقابي في تصريح صحفي :" ان بغداد تمتلك وثائق رسمية ومحاضر بشأن تصدير الاقليم نحو 680 الف برميل من النفط يوميا عبر الحدود الشمالية ، فضلا عن تهريب 100 الف برميل اخرى دون اي سند قانوني".

واضاف :" ان العراق مقبل على كارثة كبرى ، سيما مع تخفيض انتاجه النفطي بنحو 23 % لمدة عامين ، وعلى الحكومة المقبلة وضع حد لجميع الخروقات القانونية في الاقليم ".

واوضح العقابي :" ان حكومة عبد المهدي صرفت رواتب للاقليم  طيلة عامين بنسبة 23% من رواتب الموظفين الاتحاديين ، رغم موازنة الاقليم الاجمالية البالغة 12%" ، مبينا :" ان  المجاملة السياسية ادت الى كارثة اقتصادية على العراق برمته ".

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