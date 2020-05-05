خشان : منح الثقة لحكومة المكلف تحسمه صفقات الدقائق الاخيرة في البرلمان



اكد النائب المستقل باسم خشان:" ان القوى السياسية التي تقود الحكومة الحالية، تسعى لافشال تمرير الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان هناك قوى سياسية تعمل على افشال جلسة التصويت من خلال مقاطعة بعض نوابها للجلسة، لانها تريد ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه ".



واضاف :" ان هذه القوى السياسية هي من تقود الحكومة الحالية، خصوصاً مع عدم وجود رقابة عليها، فهي ترغب بالاستمرار في السرقات والصفقات"، مشيرا الى عمليات فساد كبيرة وخطيرة ارتكبت خلال حكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي .



وخلص الى القول :" لا يمكن لاية جهة سياسية، ضمان او تأكيد، ان الحكومة الجديدة ستحصل على ثقة البرلمان، فهو امر تحسمه صفقات الدقائق الاخيرة التي تعقد داخل البرلمان".