بمعزل عن المكلف .. حديث عن مفاوضات لتبادل المالية والخارجية بين الشيعة والاكراد



كشفت كتلة "الفتح" النيابية، عن مفاوضات سياسية لتبادل حقيبتي الخارجية والمالية بين المكونين الشيعي والكردي.



وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان هناك مفاوضات وحديثا سياسيا عن حسم الكابينة الوزارية واستبدال وزارتي الخارجية والمالية بين المكونين الشيعي والكردي، بان تكون وزارة المالية للشيعة مقابل تسلم الاكراد وزارة الخارجية".



واضاف الفتلاوي :" ان الحوارات والمفاوضات السياسية بشأن بعض المرشحين للحقائب الوزارية ماتزال مستمرة ولم تحسم بعد"، مؤكدا :" ان المفاوضات الاخيرة خلال 24 ساعة ستحسم الكابينة الوزارية لتمريرها في مجلس النواب ".