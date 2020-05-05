خبير قانوني يوضح شروط عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة



اوضح الخبير القانوني علي التميمي شروط عقد البرلمان جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ، مبينا :" ان الكاظمي ليس بحاجة لان يدعو البرلمان الى عقد جلسة للتصويت على منحه الثقة ".



وقال التميمي في بيان صحفي :" لا يحتاج رئيس مجلس الوزراء المكلف الى دعوة البرلمان لعقد جلسة بعد ان يقدم منهاجه الوزاري وكابينته الى البرلمان" ، مشيرا الى :" ان المطلوب من رئيس مجلس الوزراء المكلف خلال مدة ٣٠ يوما التي منحتها له المادة ٧٦ من الدستور ، هو تقديم الكابينة والمنهاج الوزاري".



واوضح :" ان هذا بحد ذاته ابلاغ للبرلمان بانجاز المهمة ، اذ يتحتم بعد ذلك على البرلمان عقد الجلسة والتصويت وفق الفقرة رابعا من المادة ٧٦ من الدستور".