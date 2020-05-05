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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 02:27 ص

خبير قانوني يوضح شروط عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة

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اوضح الخبير القانوني علي التميمي شروط عقد البرلمان جلسة للتصويت على منح  الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ، مبينا :" ان  الكاظمي ليس بحاجة لان يدعو البرلمان الى عقد جلسة للتصويت على منحه الثقة ".

وقال التميمي في بيان صحفي :" لا يحتاج رئيس مجلس الوزراء المكلف الى دعوة البرلمان لعقد جلسة بعد ان يقدم منهاجه الوزاري وكابينته الى البرلمان" ، مشيرا الى :" ان المطلوب من رئيس مجلس الوزراء المكلف خلال مدة ٣٠ يوما التي منحتها له المادة ٧٦  من الدستور ، هو تقديم الكابينة والمنهاج الوزاري".

واوضح :" ان هذا بحد ذاته ابلاغ للبرلمان بانجاز المهمة ، اذ يتحتم بعد ذلك على البرلمان عقد الجلسة  والتصويت وفق الفقرة رابعا من المادة ٧٦ من الدستور".

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