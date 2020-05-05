ائتلاف المالكي : لا اتفاق على التشكيلة الوزارية ولا ضمانات لمنحها الثقة



اعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي ، عدم وجود اتفاق حتى الساعة على التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، في تصريح صحفي :" لا اتفاق حتى الساعة على التشكيلة الوزارية للكاظمي، بل هناك اعتراضات سياسية على بعض الاسماء المرشحة لشغل وزارات".



واضاف :" ان عرض هذه التشكيلة بوضعها الحالي، دون اجراء تعديلات جوهرية عليها، سيضعف حظوظ تمريرها في البرلمان".



واوضح المطلبي:" ان قوى برلمانية لها ثقلها رفضت التشكيلة بشكلها الحالي، وان حظوظ الكاظمي بالحصول على ثقة البرلمان ما تزال غير قوية ".



واشار الى انه : "لا توجد اية ضمانات سياسية لمنحه الثقة في حال عقدت الجلسة، خصوصاً ان نواباً قد لا يصوتون له، حتى لو اتفق قادة الكتل على تمرير الحكومة".