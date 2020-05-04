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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 أيار 2020 04:49 م

نواب من البصرة وأربيل والسليمانية يصلون بغداد لحضور جلسة التصويت على حكومة الكاظمي

مجلس النواب
وصل عدد من النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد، استعداداً لحضور جلسة التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وكابينته الوزارية الجديدة.

وقالت مصادر محلية، إن عدد من النواب وممثلي الكتل السياسية وصلوا مطار بغداد الدولي، قادمين من محافظات البصرة واربيل والسليمانية على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية.

وكانت رئاسة مجلس النواب وجهت بتواجد النواب في بغداد اليوم الاثنين استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛ والمؤمل ان يعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقا.
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