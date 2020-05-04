نائب يكشف عن ثغرة مكنت داعش الإرهابي من التحرك في جرف الصخر

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الإثنين، عن ثغرة مكنت عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من التحرك في جرف النصر "الصخر"، شمالي محافظة بابل.



وقال العزاوي في تصريح صحفي، إن "داعش يتحرك بمساحات كبيرة في مناطق متفرقة من جرف الصخر، لوجود مناطق شاغرة بين القطعات الامنية والتي لم يعد اصحابها إليها ".



وبين أن "داعش يستخدم هذه المناطق الشاغرة كقواعد ينطلق منها الى فتح خلايا ومفارز بأسلوب العصابات ويحدث الفجوات"، مبينا أنه: "لا يمكن للقطعات الامنية مسك جميع المساحات، ولكن بالإمكان مشاركة اهالي المنطقة في حمايتها والعودة لها".



وأوضح، أن "قسما من القطعات الأمنية تعتبر المواطن هدفا لداعش وهذا غير صحيح، المواطن وأفواج حشد العشائر والحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من القطعات الامنية ولكن هنالك فجوة ثقة في ما بينهم".



وحمل "القادة الأمنيين مسؤولية الخروقات لأنهم على رأس الهرم"، مضيفا: "طالبنا أكثر من مرة بمسك المناطق الشاغلة وإرسال لواء من الشرطة الاتحادية لكن دون جدوى".