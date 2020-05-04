طبيب بريطاني يكشف: معجون الأسنان يحمي من فايروس كورونا

دعا أستاذ طب الأسنان بجامعة بريستول مارتن آدي إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون باستمرار، مشيراً إلى أن معجون الأسنان يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا.



إلى ذلك، قال إن التأثير المضاد للميكروبات لمعجون الأسنان يستمر فقط من ثلاث إلى خمس ساعات.



اقترح أن يقوم الناس بتنظيف أسنانهم قبل الخروج للتأكد من التأثير النشط لمعجون الأسنان إذا ما اتصلوا بأشخاص آخرين.



وشدد على وجوب تعزيز ممارسة نظافة الفم الموصى بها بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين، موضحاً أن العديد من أولئك الذين لا يفعلون ذلك هم من بين الأكثر عرضة لعدوى Covid-19، مثل كبار السن.



وكتب آدي في رسالة في صحيفة "تايمز": "أكد العلماء، على دور قطرات اللعاب في انتشار Covid-19، من أجل دعم أغطية الفم والأنف. ومن المدهش، بالتالي، عدم التأكيد على غسل الأسنان بالمعجون كإجراء فعال".



وتابع "يحتوي معجون الأسنان على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليد الموصى به ضد فيروس كورونا. وفي الواقع، يستمر تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالي، سيقلل الحمل الفيروسي في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم"