التميمي: داعش الإرهابي تسلم أسلحة قناص متطورة استخدمها بعملياته الأخيرة

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب، فرات التميمي، اليوم الاثنين، أن وصول قناصات متطورة إلى داعش وراء الأحداث الأخيرة في المحافظة.



وقال التميمي في تصريح صحفي، إن 90% من هجمات داعش في ديالى بالآونة الأخيرة تجري من خلال أسلحة القنص والتي تستخدم ليلا لاستهداف نقاط المرابطة الأمنية في عدة مناطق بل حتى المدنيين لم يسلموا منها.



وأضاف، أن" داعش يمتلك حاليا أسلحة قنص متطورة وفق المعلومات وهي من تقف وراء نزيف الدم الذي حصل مؤخرا في عدة مناطق"، مؤكدا "وصول اسلحة خطيرة الى ايدي داعش بقتينات حديثة تستدعي التحقيق العاجل لكشف مصادرها".



وأشار التميمي إلى، انه "لا يهاجم حتى الان بشكل مباشر بل يلجأ لسلاحين لا ثالث لهما هما (القنص او العبوات الناسفة)".



وأردف، ان "امن ديالى يحتاج الى اهتمام مضاعف من قبل بغداد باعتبارها بوابة الأخيرة"، لافتا الى "مناطق الوقف وريف خانقين والعظيم وحمرين كلها مناطق تحتاج الى رؤية امنية تسهم في درء مخاطر الإرهاب عنها وايقاف نزيف الدماء والعمل على تعقب خلايا الارهاب".



ويأتي ذلك بالتزامن مع عدة هجمات نفذها تنظيم داعش في مناطق غربي العراق، وفي محافظة ديالى، وصلاح الدين، آخرها هجوم مكيشيفة.

