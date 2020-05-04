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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 أيار 2020 02:57 م

وزارة البيشمركة: حكومة بغداد لا تحمي المناطق المتنازعة

جبار ياور

أكد أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان جبار ياور، أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، قامت عناصر تنظيم داعش، بـ 85 هجوماً، تسبب بقتل 70، وخطف 41 مواطناً من المناطق المتنازع عليها.

وقال ياور : يزداد نشاط تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها يوماً بعد آخر، فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، كان هناك 85 هجوماً إرهابياً في تلك المناطق، أسفر عن مقتل 70، وخطف 41 شخصاً.

وأوضح ياور أن أغلب تلك الهجمات التي قام بها داعش، كانت في شهر نيسان، بحيث تم تسجيل 37 هجوماً في شهر نيسان الماضي، وذلك دليل على ازدياد نشاط داعش.

وذكر ياور أنه قدّم مقترحين للحكومة العراقية، للسيطرة على تلك المناطق، الأول هو أن نقوم نحن (وزارة البيشمركة) بحماية المنطقة، والثاني هو تقاسم المهمة مع الحكومة العراقية في حماية المنطقة، إلا أن الحكومة العراقية، لم تقبل بأي من تلك المقترحات، بحيث لا هي تقوم بحماية تلك المناطق كما يجب، ولا تدعنا نحن نقوم بحمايتها.

وأضاف أنه استشهد مقاتل آخر بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله، قوة تابعة للواء 41 بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء.

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