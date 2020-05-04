نيمار يرفض 100 مليون يورو من أجل تحقيق حلم العودة إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي عن أن نيمار نجم باريس سان جيرمان، على استعداد للموافقة على خصم 50% من راتبه، من أجل العودة مرة أخرى لفريقه السابق برشلونة هذا الصيف.

وارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع نيمار قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن أشيع أن النادي الكتالوني لا يرغب في دفع 200 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه باريس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، أن نيمار عازم بشدة على العودة لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويفيد التقرير أن نيمار رفض بالفعل عرضًا لتجديد عقده بقيمة 100 مليون يورو من سان جيرمان، من أجل الضغط بقوة للعودة إلى إسبانيا.

وربما يقوم باريس بتخفيض طلباته المادية إلى 150 مليون يورو في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن نيمار لا يرغب في تجديد العقد الحالي الذي يبقيه مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2022.

وقد يكون برشلونة منفتحًا لإعادة لاعب سانتوس البرازيلي السابق للدوري الإسباني، لكن ارتبط اسم الفريق أيضًا برغبته في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ويوجد شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو في عقد مارتينيز مع إنتر ميلان، وهو الشرط الذي سيصبح نشطا في أول أسبوعين في تموز المقبل.

وبسبب التأثير المالي جراء وباء كورونا، فإنه يرجح ألا يتعاقد برشلونة مع اللاعبين، مما يعني أنه سيتعين على سيتيتن، اختيار نيمار أو لاوتارو.