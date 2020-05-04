نائب : قوى دعمت الكاظمي .. ستؤجج الشارع ضده !



توقع النائب عن تيار "الحكمة " ستار الجابري، عودة الاحتجاجات الشعبية بقوة في بعض المناطق، مشيرا الى :" ان بعض القوى السياسية التي دعمت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستعمل على تأجيج الشارع ".



وقال الجابري في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية التي اسهمت بدعم تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، ستكون جزءا من تحريك الشارع العراقي"، مبينا :" ان الاحتجاجات الشعبية ستعود هذه المرة بقوة ".



واضاف :" ان الحكومة المستقيلة لم تلتزم بما الزمت نفسها به تجاه مطالب المتظاهرين"، مشيرا الى :" ان هناك بعض القوى السياسية ، التي شاركت بدعم الكاظمي ، ستعمل على تأجيج الشارع العراقي ضد الكاظمي نفسه".



ف.ا