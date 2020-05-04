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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 02:09 م

نائب : قوى دعمت الكاظمي .. ستؤجج الشارع ضده !

ستار الجابري

توقع النائب عن تيار "الحكمة "  ستار الجابري، عودة الاحتجاجات الشعبية بقوة في بعض المناطق، مشيرا الى :" ان بعض القوى السياسية التي دعمت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستعمل على تأجيج الشارع ".

وقال الجابري في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية التي اسهمت بدعم تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، ستكون جزءا من تحريك الشارع العراقي"، مبينا :" ان الاحتجاجات الشعبية ستعود هذه المرة بقوة ".

واضاف :"  ان الحكومة المستقيلة لم تلتزم بما الزمت نفسها به تجاه مطالب المتظاهرين"، مشيرا الى :" ان هناك بعض القوى السياسية ، التي  شاركت بدعم الكاظمي ،  ستعمل على تأجيج الشارع العراقي ضد الكاظمي نفسه".

ف.ا
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