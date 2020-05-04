هشام السهيل : تأخر تشكيل الحكومة حتى اللحظات الاخيرة .. امر طبيعي



اعتبر رئيس كتلة " وطن " النيابية هشام السهيل مسألة عدم الانتهاء من تشكيل اية حكومة جديدة الا في اللحظات الاخيرة ،امرا طبيعيا لضمان التوافق حولها بشكل واسع.



وقال السهيل في تصريح صحفي :" بين الحين والاخر تبرز تطورات بتشكيل حكومة المكلف سلبا او ايجابا ، منها ماتسير الى الاختلاف واخرى تسير الى التوافق حولها" .



واضاف :" ان الخلاف قد يكمن في الرفض لاستيزار شخصيات متداولة او المطالبة بحكومة تكنوقراط ، بعيدا عن تدوير اسماء وشخصيات كان لها حضور بالحكومات السابقة".



وعد السهيل هذا امرا طبيعيا لضمان الوصول الى توافق وطني واسع على الحكومة الجديدة وتمريرها دون عوائق ووفق الفترة الدستورية التي تنتهي في التاسع من الشهر الحالي.



ف.ا