سائرون : خلافات الكاظمي والكتل السياسية تدور حول ( 7ـ 8 ) وزارات



اكد تحالف " سائرون " المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، وجود خلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حول 7 - 8 مرشحين للوزارات .



واوضح النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس النواب وجه دعوة لنواب المحافظات والاقليم للحضور الى بغداد اليوم الاثنين لضمان عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي غدا الثلاثاء او الاربعاء ، مع ان الكاظمي لم يرسل لحد الان اسماء الكابينة الوزارية الى رئاسة مجلس النواب مصحوبة بالسير الذاتية للمرشحين ".



واضاف المسعودي : " ان بعض القوى السياسية انسحبت من المشاركة في حوارات تشكيل حكومة الكاظمي ، كدولة القانون والوطنية والتركمان والمسيحيين ، وبعض الكتل الكردية مازالت لم تعط موقفها تجاه التشكيل الحكومي ".



واشار الى :" ان الكاظمي امام تحد مع الوقت ، والمدة الدستورية المتبقية له قصيرة جدا، وعليه التفاهم مع الكتل السياسية واقناعها بالحضور الى الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب ، خلال اليومين المقبلين او الفترة المتبقية له التي تنتهي يوم 9 ايار الحالي ".



ف.ا