بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 05 أيار 2020
آخر الأخبار
شوكان يفاضل في الكويت بين مصر والاردن تحذير نيابي من " طقوس ما بعد الافطار" نائبة : الكتل مازالت تعمل على وفق المحاصصة ولا تبالي بالشارع القانونية النيابية : حكومة عبد المهدي منحت 23% من رواتب الموظفين الاتحاديين للاقليم ! خشان : منح الثقة لحكومة المكلف تحسمه صفقات الدقائق الاخيرة في البرلمان بمعزل عن المكلف .. حديث عن مفاوضات لتبادل المالية والخارجية بين الشيعة والاكراد خبير قانوني يوضح شروط عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة ائتلاف المالكي : لا اتفاق على التشكيلة الوزارية ولا ضمانات لمنحها الثقة نواب من البصرة وأربيل والسليمانية يصلون بغداد لحضور جلسة التصويت على حكومة الكاظمي نائب يكشف عن ثغرة مكنت داعش الإرهابي من التحرك في جرف الصخر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 02:01 م

سائرون : خلافات الكاظمي والكتل السياسية تدور حول ( 7ـ 8 ) وزارات

رياض-المسعودي (1)

اكد تحالف " سائرون " المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،  وجود خلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حول 7 - 8 مرشحين للوزارات .

واوضح النائب عن التحالف  رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس النواب وجه دعوة لنواب المحافظات والاقليم للحضور الى بغداد اليوم الاثنين لضمان عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي غدا الثلاثاء او الاربعاء ، مع  ان الكاظمي لم يرسل لحد الان اسماء الكابينة الوزارية الى رئاسة مجلس النواب مصحوبة بالسير الذاتية للمرشحين ".

واضاف المسعودي : " ان بعض القوى السياسية انسحبت من المشاركة في حوارات تشكيل حكومة الكاظمي ، كدولة القانون والوطنية والتركمان والمسيحيين ، وبعض الكتل الكردية مازالت لم تعط موقفها تجاه التشكيل الحكومي ".

واشار الى :" ان الكاظمي امام تحد مع الوقت ، والمدة الدستورية المتبقية له قصيرة جدا، وعليه  التفاهم مع الكتل السياسية واقناعها بالحضور الى الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب ، خلال اليومين المقبلين او الفترة المتبقية له التي تنتهي  يوم 9 ايار الحالي ". 

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميثاق الحامدي

نائبة : الكتل مازالت تعمل على وفق المحاصصة ولا تبالي بالشارع 05 أيار 2020 02:42 ص

رواتب كردستان

القانونية النيابية : حكومة عبد المهدي منحت 23% من رواتب الموظفين الاتحاديين للاقليم ! 05 أيار 2020 02:40 ص

باسم خشان

خشان : منح الثقة لحكومة المكلف تحسمه صفقات الدقائق الاخيرة في البرلمان 05 أيار 2020 02:35 ص

البرلمان العراقي

بمعزل عن المكلف .. حديث عن مفاوضات لتبادل المالية والخارجية بين الشيعة والاكراد 05 أيار 2020 02:33 ص

dd88ea37-ee30-46d6-add5-15e13a16c9df

خبير قانوني يوضح شروط عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة 05 أيار 2020 02:27 ص

دولة القانون

ائتلاف المالكي : لا اتفاق على التشكيلة الوزارية ولا ضمانات لمنحها الثقة 05 أيار 2020 02:18 ص

مجلس النواب

نواب من البصرة وأربيل والسليمانية يصلون بغداد لحضور جلسة التصويت على حكومة الكاظمي 04 أيار 2020 04:49 م

عبد الخالق العزاوي

نائب يكشف عن ثغرة مكنت داعش الإرهابي من التحرك في جرف الصخر 04 أيار 2020 04:44 م

التعليقات