القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، ، إلقاء القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان، أن "قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، القت القبض على 9 مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب. ف.ا Copy أخبار متعلقة القبض على ثلاثة من قادة تنظيم داعش الإرهابي في كركوك نائب يحذر من خطورة تمدد داعش في كركوك ومحيطها بعد انسحاب القوات الاميركية من قاعدة كي وان القبض على ستة عناصر من داعش في السليمانية القبض على سبعة من عناصر داعش الارهابي في نينوى القبض على ثلاثة عناصر من داعش في نينوى الداخلية: القبض على خمسة دواعش في أيسر الموصل