القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش في كركوك



أعلنت خلية الإعلام الأمني، ، إلقاء القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك.



وقالت الخلية في بيان، أن "قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، القت القبض على 9 مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب.



ف.ا