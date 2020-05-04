المالية النيابية تنفي وجود انية لاستقطاع رواتب المتقاعدين بسبب الازمة المالية



نفى عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي، وجود انية لاستقطاع رواتب المتقاعدين بسبب الازمة المالية، مبينا :" ان الرواتب تستند الى قانون ولا يمكن التعدي عليها مطلقا".



وقال الدراجي في تصريح صحفي، ان ” راتب المتقاعد ثابت غير مشمول بأي استقطاعات مستقبلية ، ولا دخل له بأي انخفاض في الموازنة العامة ".



واضاف :" ان الحكومة تستقطع بشكل شهري من الموظف طيلة مدة خدمته ، وهي اموال خاصة به لا يمكن الاعتداء عليها كونها تابعة لهيئة التقاعد العامة".



واوضح :" ان عن قطع راتب الموظف لا يمكن ان يحصل ، لكون الموظف مرتبطا بعقد قانوني لا يمكن نقضه من اي جهة كانت ، سيما الحكومة ، دون موافقة البرلمان ، وهذا ما لم يحصل مطلقا.



ف.ا