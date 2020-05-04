اعلن مصدر بالشرطة اصابة ضابط وشرطيين في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة . وقال المصدر:"ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للشرطة بضواحي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن اصابة ثلاثة من افرادها بينهم ضابط. ف.ا Copy أخبار متعلقة لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة مقتل ضابط واصابة شرطين في حادثين منفصلين بكركوك اصابة عنصرين من ميليشيا الحشد في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مقتل شرطيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مقتل ضابط وجنديين ومدني وامراة في هجوم لداعش على نقطة امنية شمال شرق بعقوبة انفجار عبوة ناسفة في بساتين الشيخ بابا شمال شرقي ديالى