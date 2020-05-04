



اعلن مصدر بالشرطة اصابة ضابط وشرطيين في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة .



وقال المصدر:"ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للشرطة بضواحي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن اصابة ثلاثة من افرادها بينهم ضابط.



ف.ا