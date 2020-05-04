بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 05 أيار 2020
آخر الأخبار
شوكان يفاضل في الكويت بين مصر والاردن تحذير نيابي من " طقوس ما بعد الافطار" نائبة : الكتل مازالت تعمل على وفق المحاصصة ولا تبالي بالشارع القانونية النيابية : حكومة عبد المهدي منحت 23% من رواتب الموظفين الاتحاديين للاقليم ! خشان : منح الثقة لحكومة المكلف تحسمه صفقات الدقائق الاخيرة في البرلمان بمعزل عن المكلف .. حديث عن مفاوضات لتبادل المالية والخارجية بين الشيعة والاكراد خبير قانوني يوضح شروط عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة ائتلاف المالكي : لا اتفاق على التشكيلة الوزارية ولا ضمانات لمنحها الثقة نواب من البصرة وأربيل والسليمانية يصلون بغداد لحضور جلسة التصويت على حكومة الكاظمي نائب يكشف عن ثغرة مكنت داعش الإرهابي من التحرك في جرف الصخر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 01:55 م

اصابة ضابط وشرطيين في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

انفجار-عبوة-ناسفة-صور-في-بغداد-العراق


اعلن مصدر بالشرطة  اصابة  ضابط وشرطيين  في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة .

وقال المصدر:"ان عبوة ناسفة  انفجرت مستهدفة دورية للشرطة  بضواحي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن اصابة ثلاثة من افرادها بينهم ضابط.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
خلية الاعلام الامني

القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش في كركوك 04 أيار 2020 01:59 م

نزاع مسلح

مقتل مدني في هجوم مسلح شمال الموصل 03 أيار 2020 02:22 م

مسلحون

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم مسلح بذي قار 03 أيار 2020 09:34 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحشد بهجمات شنها داعش الإرهابي في صلاح الدين 02 أيار 2020 10:24 ص

انتحار شاب شرق بعقوبة

شاب عشريني ينتحر شنقا داخل منزله شمال بعقوبة 01 أيار 2020 01:36 م

قناص

اصابة شرطيين بنيران قناص من داعش 01 أيار 2020 01:31 م

التحالف الدولي

مقتل عناصر من داعش الإرهابي بغارات للتحالف الدولي في جبال حمرين 01 أيار 2020 09:38 ص

وزارة الدفاع العراقية

وزارة الدفاع متهمة ببيع اراض تابعة للجيش العراقي الى مستثمر خارجي 30 نيسان 2020 03:08 م

التعليقات