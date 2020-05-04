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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 01:52 م

وزير التخطيط : نسبة الفقر في البلاد 20 بالمائة ونتوقع ارتفاعها بسبب الازمة الاخيرة

الفقر في العراق

كشف  وزير التخطيط نوري الدليمي،عن، إن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 20 بالمئة،  متوقعا ارتفاع هذه النسبة بسبب الازمة الاخيرة.

وقال الدليمي في تصريح صحفي ، ان نسبة الفقر في عموم العراق بلغت 20 بالمئة، بموجب آخر مسح نفذته الوزارة عام 2018"، مبينا ان "النسبة ترتفع في المحافظات الجنوبية حيث تصل في محافظة المثنى الى 52 بالمئة".
 
واضاف ان "النسب تتباين بين المحافظات وفقا للنشاط الاقتصادي في كل محافظة"، متوقعا "ارتفاع نسب الفقر في معدلاتها بسبب الأزمة الاخيرة، نتيجة فقدان بعض العاملين في القطاع الخاص أعمالهم وعدم وجود مصادر دخل بديلة لديهم.

ف.ا
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