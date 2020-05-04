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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 أيار 2020 01:49 م

نائبة تتهم شركة داماك الاماراتية العقارية بممارسة عمليات نصب واحتيال في العراق

عالية نصيف

اتهمت النائبة عالية نصيف شركة داماك الإماراتية العقارية بعمليات نصب واحتيال مارستها في العراق ، مبينة :" ان مسؤولاً سابقاً مهماً جداً  اعطى لداماك رخصة استثمار  اربعة آلاف دونم قرب مطار بغداد مقابل دعم حملته الانتخابية " .

وقالت نصيف في بيان اليوم، إن "شركة داماك وضعها المالي متدهور وتم  اخراجها من سوق الاسهم منذ مدة طويلة لتلاعبها بحساباتها وعدم كشفها عن خسائرها، وباتت تعتمد على النصب والاحتيال، والعراق ارضية خصبة للمحتالين واللصوص"، مبينة :" ان طريقتها في الاحتيال هي التوسط لدى بعض الساسة والمسؤولين وتقديم الرشا لهم بمبالغ ضخمة مقابل حصول على رخص استثمار وبيعها بدلاً من تنفيذها، وهذه تجارة سهلة ووسيلة للربح السريع تعوض بها عن خسائرها ".

وأضافت، ان "داماك حصلت على ثلاث رخص استثمارية سابقاً، واحدة في البصرة لم تنفذها، ورخصة لاستثمار أرض في منطقة المنصور ببغداد وقامت ببيع الرخصة لأحد المستثمرين، ثم حصلت على رخصة الأسواق المركزية وعرضتها للبيع (تحدثنا عن القضية في بيانات سابقة) ، ثم حصلت الكارثة عندما حصلت داماك على رخصة استثمار أربعة آلاف دونم بالقرب من مطار بغداد، وقد حصلت عليها مجاناً دون دفع أي شيء للدولة، لكنها دفعت مبلغاً مالياً لمسؤول (مهم جداً) في الحكومة (السابقة) التي (قبل) حكومة (عادل عبدالمهدي) ، والمبلغ قدره خمسة ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية، والهدية مقدمة من حسين سجواني، علماً بأن هذه الأرض قيمتها عشرة مليارات دولار، أي أنها قد تساعدنا اليوم على تقليل آثار الأزمة المالية ".

وتابعت نصيف "نضع هذه القضية اليوم أمام القضاء وهيئة النزاهة، ونرجو اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتلاعبين بالمال العام ومقاضاة الشركة المذكورة وطردها من العراق نهائياً.

ف.ا
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