الخالدي :تشكيل حكومة مستقلة لا يصب في مصلحة الكتل الكبيرة





اكد النائب محمد الخالدي، أن “تشكيل حكومة مستقلة لا يصب في مصلحة الكتل الكبيرة، التي تفضل الإبقاء على عادل عبد المهدي كونها تمتلك في كابينته تمثيلاً وزارياً.



وقال في تصريح صحفي أن “الكاظمي أمام مفترق طرق أما أن يستجيب للضغوط، وعندها سيكون الفشل مصيره كما حصل مع عبد المهدي، أو أنه يمضي بتشكيل حكومة مستقلة وهو لن تسمح به الكتل السياسية وفي نهاية المطاف سيعتذر عن مهمته.



وشدد الخالدي، على أن “جميع الزعماء الذين وقفوا خلف الكاظمي عندما تم تكليفه، وأعلنوا عن دعمهم، كانوا بنفس الموقف مع المكلّف السابق محمد توفيق علاوي لكنهم انقلبوا عليه لاحقاً كونه لم يرضخ إلى شروطهم.



وكشف، الخالدي عن “نجاح الكتل السياسية في فرض 80% من الوزراء على الكاظمي”، لافتاً إلى أن “قوى قليلة جداً رفضت الحصول على حقائب في الحكومة المقبلة.



ف.ا