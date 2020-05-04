بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 05 أيار 2020
آخر الأخبار
شوكان يفاضل في الكويت بين مصر والاردن تحذير نيابي من " طقوس ما بعد الافطار" نائبة : الكتل مازالت تعمل على وفق المحاصصة ولا تبالي بالشارع القانونية النيابية : حكومة عبد المهدي منحت 23% من رواتب الموظفين الاتحاديين للاقليم ! خشان : منح الثقة لحكومة المكلف تحسمه صفقات الدقائق الاخيرة في البرلمان بمعزل عن المكلف .. حديث عن مفاوضات لتبادل المالية والخارجية بين الشيعة والاكراد خبير قانوني يوضح شروط عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة ائتلاف المالكي : لا اتفاق على التشكيلة الوزارية ولا ضمانات لمنحها الثقة نواب من البصرة وأربيل والسليمانية يصلون بغداد لحضور جلسة التصويت على حكومة الكاظمي نائب يكشف عن ثغرة مكنت داعش الإرهابي من التحرك في جرف الصخر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 أيار 2020 12:41 م

تحذيرات من استغلال داعش وباء كورونا لزيادة عملياته الإرهابية

داعش

ذكرت صحيفة "ذا هيل"، أن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا والإحباط العام من الحكومات الهشة، لمواصلة هجماتها العنيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفرض أجندتها المعادية للغرب.

وتأتي هذه التحذيرات المتزايدة وسط مخاوف من أن الحكومات تعمل على إنعاش اقتصاداتها وقطاعاتها الصحية التي تأثرت بالجائحة، على حساب أمنها القومي.

وكان التحالف الدولي لهزيمة داعش قد أعلن في مارس سحبه بعض القوات بسبب جائحة الفيروس التاجي، وأوقف بالفعل بعض التدريبات مع قوات الأمن العراقية.

ويقول باحثون، إن هذه الأوضاع تهدد بعودة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وزيادة قوة الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في العراق. محذرين من أنه لا يمكن معالجة أزمة الوباء على حساب أزمة أخرى.

وكتب الرؤساء الأربعة للجان التشريعية الأجنبية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، "يجب أن نقاوم الرغبة في النظر إلى الداخل فقط، وبدلا من ذلك علينا دعم بعضنا البعض خلال وباء كوفيد-19، تماما كما فعلنا في الماضي".

وقالت منى يعقوبيان، الخبيرة في الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا مع معهد السلام الأميركي لصحيفة "ذا هيل"، إن "من الصعب جدا عزل الولايات المتحدة من حالة عدم الاستقرار هذه. كلنا مترابطون بعمق. ... هناك أشياء تحدث في أماكن أخرى من العالم، ويتردد صداها هنا في الولايات المتحدة".

والأمر ليس قاصرا على الشرق الأوسط، فهناك قصص مماثلة تدور في مناطق ساخنة في القارة الأفريقية.

فقد تأثرت عمليات الاتحاد الأفريقي ضد جماعة الشباب الإرهابية في الصومال، بسبب وباء كورونا وعمليات الحجر الصحي للجنود الأفارقة، إضافة إلى تأخر  عمليات النشر الأوروبية لمساعدة القوات الفرنسية في مالي غربي أفريقيا، لذات الأسباب.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا هيل"، حذرت إميلي إستيل، مديرة الأبحاث في مشروع التهديدات الحرجة بمعهد أميركان إنتربرايز، من أن هذه الأوضاع تمثل جزءا من اتجاه مثير للقلق، وأضافت "نحن في خطر حقيقي للخروج من فقاعة كوفيد-19 ... ورؤية عالم يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه الآن".

ودعا الخبراء إلى آليات جديدة لمواجهة التطرف، بالتزامن مع جهود التصدي للوباء.
ومن بين هذه الآليات، حسب إريك روزاند من معهد بروكينغز، "إعادة التركيز على جهود الوقاية، والابتعاد عن عسكرة السنوات العشرين الماضية بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية".

يضاف إلى ذلك إعادة تأهيل مناهج مكافحة الإرهاب، ومواجهة مناهج التطرف العنيف، وتقديم دعم أكبر لحوارات الأديان والتدريب والتعليم، فضلا عن خطط التوظيف والتركيز على تمكين النساء والشباب.

وقال روزاند إن "المزيد من الاستثمارات في مجال الوقاية يعني أنه من غير المرجح أن يتصاعد العنف المتطرف، واحتمال أقل لنشر القوات، والدخول في حروب لا نهاية لها. يجب التفكير في كل هذا على أساس مستمر".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مارك إسبر

وزير الدفاع الأمريكي يتهم روسيا والصين باستغلال طوارئ كورونا 04 أيار 2020 04:10 م

ترامب

ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا بحلول نهاية العام الحالي 04 أيار 2020 11:18 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

«الداخلية المصرية» تكشف تفاصيل تصفية 18 إرهابيًا في بئر العبد بسيناء 03 أيار 2020 12:07 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر 02 أيار 2020 02:12 م

كورونا ايران

إصابات إيران بفيروس كورونا تعاود الارتفاع 01 أيار 2020 03:08 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

إصابة مذيعة عربية مشهورة بفيروس كورونا 01 أيار 2020 01:23 م

ترامب

ترامب: مختبر ووهان الصيني هو مصدر فايروس كورونا 01 أيار 2020 11:37 ص

مايك بومبيو

بومبيو ينتقد قطر وجنوب أفريقيا بسبب دعمهما غير المباشر للاتجار بالبشر 30 نيسان 2020 10:19 ص

التعليقات