الموت يغيب الفنان الكردي سعيد كباري

غيب الموت الفنان الكردي المعروف سعيد كباري، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.



وقال مصدر طبي، إن كباري قد فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم في مستشفى "سردم" في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بعد تدهور حالته الصحية.



وتردت الحالة الصحية لكباري قبل ايام جراء اصابته بمرض عضال نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.



وكباري من مدينة الحسكة في كوردستان سوريا عرف عنه بإلقاء الأغاني الثورية الحماسية وكذلك الفلكلورية، وله جمهور واسع.



والفنان من مواليد عام 1956 متزوج وله 8 أبناء شق طريقه في مضمار الفن منذ أكثر من أربعة عقود.