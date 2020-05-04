هيثم الجبوري : الازمة المالية بالعراق خطيرة وحجم الإيرادات لم يصل الى اكثر من 20% من حجم الموازنة



اكد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ، ان الازمة المالية في العراق خطيرة وحجم الإيرادات لم يصل الى اكثر من 20% من حجم الموازنة الكلية ، مشيرا الى وجود إجراءات لمعالجة العجز في مسألة الرواتب.



وقال في تصريح صحفي أن" اللجنة المالية لديها خطتين: الأولى العاجلة التي تعتمد على الاقتراض من المصارف الداخلية وتحويل بعض الامانات لدى بعض الوزارات واسناد البنك المركزي عن طريق المصارف بسندات وطنية وايضا الاقتراض الخارجي الذي يحتاج الى تشريع".



وأشار الى أن" الخطة الثانية تتضمن الحلول الآجلة وهي حزمة من الإصلاحات هي الجباية والتعرفة الجمركية والضرائب والتأمين وقضايا دعم المشتقات النفطية وأخرى تحتاج الى إعادة نظر ".



ولفت الى الاتفاق على حزمة إصلاحات متكونة من 70 فقرة ، مؤكداً الاقتراح ان تكون على شكل مشروع وطني للاصلاح الاقتصادي ".

